COLUMN. Dijkshoorn: “Hein Vanhaezebrouck in een pak ziet eruit als iemand die weet dat het klaar is”

Nico Dijkshoorn is de scherpste columnist van de lage landen. Elk weekend schrijft hij voor Het Nieuwsblad een opmerkelijke column waarin hij niets of niemand spaart. Deze keer buigt hij zich over Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck: “Dat zag ik donderdag in het lichaam van Hein sluipen: hij weet dat hij een maatje te klein is voor een grote club en hij voelde dat iedereen in het stadion dat ook vond.”

Hein Vanhaezebrouck ontroerde mij donderdagmiddag. Zo zien mensen er uit die weten dat het klaar is. Ik heb precies zo een bedrijfsleider van een supermarkt gekend. Hij had een mooi jasje aan, hielp af ...