Wilde achtervolging in Brussel: “Vier wagens geraakt, twee inzittenden gearresteerd”

Brussel -

In Brussel is een wilde achtervolging geëindigd met een arrestatie. Een patrouille merkte een geseind voertuig op in Neder-Over-Heembeek, op de Korte Groeneweg. Meteen zette de bestuurder de vlucht in. Pas nadat hij “vier à vijf” andere voertuigen raakte, kwam het voertuig tot stilstand. “De inzittenden zijn te voet gevlucht, één van hen hebben we kunnen arresteren”, aldus Olivier Slosse, de woordvoerder van lokale politie. In de vooravond kon de politie de tweede inzittende arresteren.