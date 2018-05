Vrachtwagen van zoon Danny Vanhamel uitgebrand

Hasselt - Aan de kantine van het voetbalveld Hoger Op Heide in Kiewiet is de vrachtwagen van de zoon van Danny Van Hamel, ontvoerder van Anthony De Clerck, uitgebrand. Een brandexpert onderzoekt hoe het vuur is ontstaan en of er kwaad opzet in het spel is of niet.

W., de 29-jarige zoon van Vanhamel werkt in de isolatiesector. Zijn vrachtwagen was geladen met isolatiemateriaal voor de kantine die in opbouw is op het plaatselijke voetbalveld. Vrijdag hoorde voorbijganger Ayron Vercauteren een explosie en zag een grote rookwolk, verklaarde hij op TV Limburg.

De brandweer van de zone Zuid-West Limburg kon het voertuig niet meer redden. De vrachtwagen brandde volledig uit.

Er loopt een onderzoek om de oorzaak van de brand te achterhalen.

Zowel W. als zijn vader zijn bekenden voor het gerecht.

Danny Vanhamel werd in 1994 veroordeeld tot levenslang voor de ontvoering van Anthony De Clerck. Ook zijn zoon W. kwam al verschillende malen met het gerecht in aanraking maar is de jongste jaren weer op het rechte pad.