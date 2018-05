Politie zoekt André Laurens (78)

Mechelen - De politie is op zoek naar de 78-jarige André Laurens uit Walem bij Mechelen. Hij is sinds 27 april vermist.

Op vrijdag 20 april 2018 omstreeks 14u15 werd de 78-jarige André LAURENS voor het laatst gezien in zijn woning, Koning Albertstraat 144 te Walem (Mechelen).

“Op 27 april heeft André Laurens nog een betaling uitgevoerd met zijn betaalkaart. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem”, zegt de politie.

Hij heeft een normale lichaamsbouw en is tussen de 1.70 meter en 1.80 meter groot. Hij is kalend en heeft achteraan op het hoofd grijs/wit haar. Er is niet geweten wat hij droeg op het moment van de verdwijning, maar hij draagt meestal een versleten blauwe jeansbroek en een hemd. Mogelijk draagt hij een beige korte jas.

Hebt u André Laurens nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 3030 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.