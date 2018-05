Vrouw betrapt man en minnares net voor ze op reis vertrekken en trekt aan haar haren: “Leugenaar! Bedrieger!”

Een onbekende man wilde er even tussenuit met zijn maîtresse, maar dat liep verkeerd af. Zijn vrouw vond hem namelijk net voordat hij kon inchecken en de gemoederen liepen hoog op. “Vuile bedrieger! Leugenaar!”, klonk het terwijl de vrouw aan de haren trok van de minnares.

In de luchthaven van Rionegro in Colombia is eerder deze week een serieuze ruzie ontstaan. Een man werd namelijk betrapt door zijn vrouw toen hij met zijn minnares probeerde op reis te gaan. Dat er nog heel wat volk rondom hen stond en iedereen kon horen wat er gebeurde, deerde de vrouw niet. “Zaterdag zou je nog op stap gaan met mij en mijn zoon en nu vertrek je met haar”, hoor je een furieuze vrouw zeggen in het filmpje. “Laat haar vallen of ik maak nu een scène. Ik laat haar niet los. Sla me maar als je wil, dan vlieg je naar de gevangenis!”, ging ze verder.

Haar geroep mocht echter niet baten en de man probeerde vooral om zijn vrouw te kalmeren. Voor de rest hielden ook de andere omstaanders zich erg afzijdig en gaf niemand een kick. Ook de minnares niet toen er aan haar haren werd getrokken.

Hoe het incident is afgelopen en of er een arrestatie is gevolgd, is niet geweten.