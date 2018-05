Lierse praat met Oosterzonen om stamnummer over te nemen

Lierse voert gesprekken met Oosterzonen uit de eerste amateurklasse om het stamnummer over te nemen en zo op Lisp te kunnen voetballen.

In dit scenario zou Oosterzonen dan in vierde provinciale terug starten. Ook met FC Duffel wordt gesproken. Ze tonen ook bereidheid maar mits Duffelse eigenheid te bewaren en duidelijkheid over Duffelse jeugd.

Game over

Het is nu helemaal game over voor Lierse, dat woensdag bij de Rechtbank van Koophandel het faillissement aanvroeg. Daarmee verdwijnt het stamnummer 30 weldra volledig van de Belgische voetbalkaart.

Maar uit de as van Lierse rees de voorbije weken het supportersplatform Lierse voor Altijd, dat maandag al buur Lyra de hand reikte. Dat kondigde gisteren aan een groot deel van de befaamde geel-zwarte jeugdwerking op te slorpen.

Scenario Beerschot Wilrijk

Lierse voor Altijd vertegenwoordigt niet de stem van alle fans. Nogal wat aan­hangers van geel-zwart zien een samengaan met Lyra niet zitten en azen op een alternatief. Om daar aan tegemoet te komen zit gewezen teammanager Roel Rymen met vertegenwoordigers van het supportersverbond samen.

Er loopt al langer het gerucht dat een deel van de achterban gewonnen is voor een fusie om zo weer hogerop te klimmen. Het scenario Beerschot Wilrijk, zeg maar. Vaak valt dan de naam van Oosterzonen, waar sterke man Herwig Van Lommel al aangaf niet weigerachtig te staan tegenover een samensmelting met Lierse. Maar ook FC Duffel is volgend onze bronnen kandidaat. In zo’n scenario zou het vernieuwde Lierse wel op het Lisp kunnen blijven en het stadion van ­eigenaar Maged Samy huren.