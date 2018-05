CEO Google maakt verandering hamburgeremoji op hilarische manier bekend: “Wie legt die kaas nu langs onder?!”

Wie goed kijkt, ziet dat de hamburgeremoji van Apple anders is dan die van google. Pichai gaf dat ook toe tijdens de jaarlijkse technologieconferentie van het bedrijf, I/O. “Voor ik aan mijn speech begin, moet ik nog iets belangrijks afhandelen”, klonk het. “Er zat namelijk een fout in een van onze kernproducten. Nu blijkt dat die kaas helemaal verkeerd lag?!”, lachte hij.

De discussie begon in 2017 toen auteur Thomas Baekdal de ietwat rare volgorde van de burger op Twitter plaatste. “Ik denk dat we het eens moeten hebben over Google, die zijn kaas onder de burger legt, terwijl Apple het erboven legt”, schreef hij erbij.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc