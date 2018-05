LIVE. Spelers en fans Lierse nemen afscheid van stamnummer 30

Twee dagen nadat het onvermijdelijke faillissement werd aangevraagd, voetbalt Lierse vanavond niet meer tegen Waasland-Beveren in Play-off 2. Maar de spelers en fans verzamelen deze avond wel op het Lisp om afscheid te nemen van het stamnummer 30. Daarvoor waren de spelers en staf te vinden in het trainingscentrum ‘t Sas.

“Het wordt een bijzonder emotioneel gebeuren”, zei aanvoerder Fréderic Frans vooraf. “We vonden het niet kunnen om Lierse met een droog persbericht vaarwel te zeggen. Zelf kan ik het ook nog altijd niet vatten. Lierse dat plots verdwijnt. Ik krijg vaak de tranen in de ogen bij de vele berichten die ik ontvang. Daarom hebben we het idee opgevat om straks nog een keer met spelers, ­technische staf en supporters samen te komen. We kenden de voorbije maanden vele moeilijke momenten, maar zijn er wel altijd voor elkaar ­geweest. Dan is het maar logisch dat we dit hoofdstuk op een waardige manier afsluiten.”

Volg de avond hier live met beelden van onze fotograaf Olivier Matthys.