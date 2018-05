Even schrikken in de Play-Off 2-wedstrijd tussen KV Kortrijk en Moeskroen toen verdediger Anthony Van Loo na zeven minuten naar zijn hart greep en in elkaar zeeg. Gelukkig kon hij zelf nog opstaan en met de hulp van enkele verzorgers het veld verlaten. Van Loo heeft hartritmestoornissen en had eerder al een hartstilstand op het voetbalveld.