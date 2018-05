Zij speelden kampioen met Anderlecht, Brugge en Standard. Wij vroegen hen wie dit jaar landskampioen wordt: “Standard verliest niet meer, maar Club wordt kampioen”

In de chique tuin van Hotel Geerts in Westerlo werden we gisteren omringd door – op z’n zachtst gezegd – tonnen ervaring. 10 landstitels, 6 Belgische bekers, 3 Europese bekerfinales, 4 Gouden Schoenen, 6 titels van Belgisch topschutter, 6 WK’s, 190 interlands en een EK-finale. Het gezamenlijke palmares van Jan Ceulemans, Walter Meeuws en Erwin Vandenbergh. Het is vanzelfsprekend verleidelijk om met deze routiniers over vroeger te praten, maar we hadden het toch vooral over nu.