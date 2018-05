VIDEO. Stan (15) won zonder gitaar een gitaar op Studio Brussel en daar schudt hij nu dit uit

Poperinge -

Stan Outtier (15) uit Poperinge heeft een elektrische gitaar gewonnen met zijn deelname aan een wedstrijd van Studio Brussel. “Mensen van over heel Vlaanderen mochten een filmpje insturen, waarin ze luchtgitaar spelen op een zelfgekozen lied”, vertelt hij. “Ik koos voor de gitaarsolo in Hotel California van The Eagles. Luchtgitaarspelen is doen alsof je gitaar speelt, maar mijn troef is dat ik het nummer ook kon spelen op een echte gitaar. Mijn vingerzetting klopte dus perfect. Ik speelde ook met de nodige overtuiging.”