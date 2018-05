Partij islam ‘onthult’ Antwerpse lijsttrekker: “Ze gaat de strijd aan met Bart De Wever”, maar campagnefoto blijkt stockbeeld

Antwerpen - De controversiële partij islam heeft op Facebook haar Antwerpse lijsttrekker ‘onthuld’. De dame op de foto is volledig gesluierd en ook haar naam is nog niet bekend, maar de moderator van de Facebookpagina van de partij benadrukt dat het geen grap is. “Het is een kandidate van Afghaanse origine die erop stond aan het hoofd van de lijst te staan om de strijd aan te gaan met Bart De Wever”. De campagnefoto is echter een stockbeeld.

“De vrouwelijke Antwerpse, met Afghaanse roots, heeft het lijsttrekkerschap zelf gevraagd en de organisatie waar ze deel van uitmaakt, heeft haar ook naar voren geschoven”, vertelt Redouane Ahrouch. Welke Antwerpse organisatie het betrof, wou hij alleszins niet kwijt. Volgens hem was het een Antwerps-Marokkaanse vereniging.

“De Antwerpse militanten hebben haar naar voren geschoven als een intellectuele en strijdvaardige vrouw. Ze is sterk, standvastig en resoluut. En qua leeftijd is ze eind de twintig, denk ik toch.”

Wie ze is, wil Ahrouch evenmin kwijt. “Gezien ik mijn job verloren ben nadat mijn politiek engagement breed uitgesmeerd werd, heb ik haar aangeraden haar identiteit geheim te houden. Pas als we de lijsten gaan aankondigen tijdens onze persconferentie op 11 september, zullen we haar naam communiceren.”

Stockfoto

Het opvallende campagnebeeld dat de partij verspreidde, is echter geen foto van de vrouw. Een simpele reverse google image search wijst uit dat het een stockfoto is die de ronde doet. “Maar ze lijkt er wel op”, aldus nog Arhouche.

Overtuigd door de militanten

Het boegbeeld van de partij kwam al meerdere malen in opspraak vanwege zijn streng religieuze en vaak vrouwonvriendelijke standpunten. Zo weigert hij steevast om vrouwen in de ogen te kijken en in het verleden stelde hij voor om het openbaar vervoer te segregeren. Ook benadrukte hij al meermaals een voorstander te zijn van ouderwetse genderrollen.

“Ze is echt wel een intellectueel”, benadrukt Ahrouch. “De organisatie in kwestie stond erop dat zij de lijst zou trekken en laten we zeggen dat ze me overtuigd hebben. Ik vond dat aanvankelijk een probleem, maar na een stemronde, moest ik wel instemmen. Vergeet ook niet: ik ben dan wel werkloos, maar ik heb slechts 24 uren in een dag en gezien we in zo veel mogelijk gemeentes willen opkomen, moet ik soms compromissen sluiten.”

Nog volgens Arhouch zal de partij lijsten neerleggen in 33 gemeentes. “Gisteren hebben we daar Antwerpen, Moeskroen en Gent aan kunnen toevoegen, maar het doel is op te komen in 50 of zelfs 60 gemeentes”.