Luc Nilis wordt assistent bij ploeg uit Eredivisie

Luc Nilis verlaat PSV en gaat als assistent-coach bij VVV Venlo aan de slag. Dat maakten beide clubs vrijdagavond bekend. De voormalige Rode Duivel met fluwelen traptechniek zal er vanaf volgend seizoen onder coach Maurice Steijn werken en gaat vooral de spitsen trainen.

De 50-jarige Nilis was sinds 2015 in dienst bij PSV als spitsentrainer van de A-ploeg, maar ook van de jeugdselecties van de Eindhovenaars. Hoewel PSV de optie in het contract van de ex-spits van RSC Anderlecht en Winterslag nog maar pas lichtte, laat de Lampenclub zijn voormalige sterspeler gaan. “Wij hadden Luc graag behouden, maar uit respect voor zijn verdiensten bieden we hem de ruimte om naar VVV Venlo te vertrekken”, reageerde technisch manager Marcel Brands.

Nilis kiest voor VVV Venlo, omdat hij zich daar naar eigen zeggen volledig op het eerste elftal kan concentreren. “In de constructie bij PSV verdeel ik mijn aandacht over meerdere aanvallers bij meerdere teams. VVV heeft me een andere rol aangeboden en ik denk dat die me ook wel ligt”, aldus Nilis, die tussen 1994 en 2000 uitgroeide tot publiekslieveling in Eindhoven. In die tijd speelde 56-voudige Rode Duivel ruim 160 wedstrijden voor PSV. Hij trof 110 keer doel. Hij won tweemaal de landstitel (1997, 2000) en werd in 1995 uitgeroepen tot Beste voetballer van Nederland. Voor hij in Nederland neerstreek verdedigde de Limburger de kleuren van Winterslag (voorloper van KRC Genk) en RSC Anderlecht. Met paars-wit kroonde hij zich vier keer tot landskampioen (1987, 1991, 1993 en 1994) en won hij drie bekers (1988, 1989 en 1994). Na de dubbel trok Nilis naar PSV.

VVV eindigde op de vijftiende plaats in de Eredivisie, net boven de degradatiestreep. Met Leroy Labylle voetbalt er ook een Belg in Venlo.