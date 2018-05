Onze man neemt het op voor Vanhaezebrouck: “Iedereen wil af van Sa Pinto (behalve zijn spelers)”

Sommigen vinden Hein Vanhaezebrouck een slechte verliezer. Na de nederlaag tegen Standard haalde hij uit naar Ricardo Sa Pinto en gisteren deed hij er nog een schep bovenop. Een mens zou zowaar nog medelijden krijgen met de coach van Standard, maar wees gerust: dat is nergens voor nodig. Ja, Hein was gefrustreerd en ja, het was weinig collegiaal om hardop te zeggen wat iedereen denkt. Maar eigenlijk heeft Vanhaezebrouck gewoon gelijk.