In Spanje bij Adnan Januzaj: “Als ik zie wie er opgeroepen wordt, maak ik kans op het WK”

Zou Adnan Januzaj (23) over een feilloos WK-gevoel beschikken? In 2014 was hij samen met Divock ­Origi het witte konijn in de hoed van Marc Wilmots. Daarna verdween hij van de radar om dit seizoen de interesse op te wekken van bondscoach Roberto Martinez. Met Real ­Sociedad speelt hij een sterk seizoenseinde in Spanje. “Als ik zie wie er nog wordt opge­roepen, denk ik dat ik kans maak op een WK-­selectie”, zegt Januzaj.