Speelt failliete Lierse dan toch nog laatste match? Zulte Waregem-trainer kreeg hoopgevend nieuws

Het lijkt erop dat Zulte Waregem zijn laatste match in de poulefase heeft gespeeld op OH Leuven. De aanstaande wedstrijd van volgende vrijdag is immers tegen Lierse dat failliet is en forfait gaf voor zijn resterende wedstrijden. Hoewel: “Ik kreeg vandaag een mail van de bond met daarin het nieuws dat de kans nog steeds bestaat dat de match gespeeld wordt”, verraste coach Francky Dury.

Als de wedstrijd tegen Lierse effectief wordt afgelast dan valt er vanaf nu tot en met woensdag 23 mei een gat voor Zulte Waregem. Dan staat immers de finalewedstrijd van Play-off 2 op het programma. “Ik hoop dat de wedstrijd gespeeld wordt”, zegt de coach van Essevee. “De verantwoordelijkheid ligt bij twee kanten: diegene die een licentie kreeg om een seizoen te spelen en diegene die de licentie heeft gegeven. Je kan toch niet een seizoen spelen min twee matchen? Ik heb dat in het buitenland nog nooit gezien. We moeten ons voetbal als product hooghouden. Als we daadwerkelijk niet spelen dan is het aan ons om een oplossing te zoeken. We hebben al een plan B. Ik ben nieuwsgierig naar volgende week.”