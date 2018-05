Crombez (SP.A): “Vandeput werd al in september 2017 door leger geïnformeerd over F-16-studie”

Brussel - Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zou al in september 2017 op de hoogte zijn gebracht van het feit dat de Belgische F-16’s volgens constructeur Lockheed Martin langer in de lucht gehouden zouden kunnen worden. Dat zei sp.a-voorzitter John Crombez op het Grote Defensiedebat van Knack, zo meldt het weekblad op zijn website.

Vandeput zou al op 18 september 2017, in een e-mail die verzonden werd om 9.15 uur, zijn gewaarschuwd door het Belgische leger dat volgens Lockheed Martin de toestellen nog wel even mee konden, zo zegt Crombez. Volgens de SP.A’er zou het leger aan de minister gezegd hebben dat we op dit moment “geen beslissing kunnen nemen” over de vervanging van de F-16’s, omdat er “onvoldoende basis” is. Het was volgens het leger ook “perfect mogelijk” om de inzetbaarheid van de vliegtuigen te verlengen, en daarom was het op dat moment “het best om te wachten met de beslissing.”

N-VA-Kamerlid Karolien Grosemans, die de commissie Defensie voorzit, antwoordde tijdens het debat dat de minister helemaal niet gelogen heeft. Hij heeft altijd gezegd dat er geen studies zijn, “en er zijn ook geen studies over de Belgische types F-16, de oudste types”. Voorts is het “pertinent onwaar” dat de minister op de hoogte was gebracht, stelt ze. Het federaal auditcomité dat de externe audit uitvoerde heeft later ook geoordeeld dat “de technische nota geen impact heeft gehad op de procedure”, en dat de minister “niet op de hoogte was”.

Dat is ook logisch, aldus Crombez: om alle documenten binnen Defensie in te kijken, had het auditcomité een veiligheidsmachtiging nodig, maar die is niet gegeven.