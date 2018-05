N-VA verwijst statiegeld blikjes naar de vuilnisbak

Het verpakkingsplan van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is nog niet koud of coalitiepartner N-VA schiet er al op. Het statiegeld op blikjes en petflessen zal meer kwaad dan goed doen, vinden de Vlaams-nationalisten. Schauvliege houdt voet bij stuk. “Het is normaal dat er weerstand is, maar het zal er ooit van komen.”