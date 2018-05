Marc Coucke schakelt versnelling hoger en wil met deze namen uitpakken bij Anderlecht

Anderlecht schakelt straks een versnelling hoger op de transfermarkt. Marc Coucke wil uitpakken met talent en twee nieuwe targets zijn bekend. Er wordt ingezet op Carlos Eduardo, een 21-jarige spits van de Braziliaanse tweedeklasser Goias en op Luka Adzic, een ­19-jarige van Rode Ster.

Marc Coucke heeft een bepaald profiel van Anderlecht-spelers voor ogen: jong talent dat op termijn met een fikse meerwaarde kan worden verkocht. Carlos Eduardo – kortweg Carlos – beantwoordt aan dat profiel. Hij staat op de lijst bij grote Braziliaanse clubs zoals Santos, maar Anderlecht is het concreetst. Paars-wit lonkte al in januari naar de speler, maar kon toen niets doen door de verkoop van de club.

Carlos kan wel goeie papieren voorleggen. Oké, hij speelt maar in de Braziliaanse tweede klasse, maar vorig seizoen was hij goed voor 9 goals in 37 duels. De aanvaller speelde al meer dan 100 profmatchen, waaronder één jaar in eerste klasse, in het seizoen 2014-2015 toen Goias degradeerde. Met zijn techniek en snelheid wordt hij soms vergeleken met Lucas Moura, de Braziliaanse voormalige speler van PSG die nu bij Tottenham zit. Hij kan uit de voeten op beide flanken, maar wordt ook uitgespeeld als tweede spits.

Zes miljoen

Goias bezit slechts 75 procent van zijn transferrechten, maar plakte wel 6 miljoen op zijn hoofd. Anderlecht liet zijn interesse al blijken, maar hoopt dat de prijs nog onder de 5 miljoen kan zakken. Veel zal afhangen van de Braziliaanse clubs die het moet aftroeven.

Nog zo’n speler met potentieel is Luka Adzic (19). Servische bronnen weten dat paars-wit al een bod deed. Deze dribbelaar mocht dit jaar 29 keer meedoen als linksbuiten bij Rode Ster Belgrado en viel op met zijn snelheid en goeie vrije trappen. De zoon van Ivan Adzic, gewezen aanvoerder van ­Rode Ster, was goed voor 7 goals en 2 assists. Op dit moment proberen de Ser­viërs zijn contract, dat afloopt in december, nog te verlengen. Maar als hij niet bijtekent, kan Anderlecht al toeslaan voor 1 à 1,5 miljoen.