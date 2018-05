“Ik ben een verzetsman, geen terrorist”: Michel Libert ontkent elke betrokkenheid bij de raids van de Bende

“Neen, ik ben níét robotfoto nummer 19, alias de Reus van de Bende van Nijvel.” Michel Libert, ge­wezen nummer 2 van het extreemrechtse Westland New Post (WNP), ontkent met klem elke betrokkenheid bij de Bende-terreur. “WNP wou in die jaren van Koude Oorlog een verzetsbeweging tegen een eventuele Sovjetinval voorbereiden. Wij waren bereid om te doden, maar alleen in oorlogssituaties, tegen de vijand. Niet om de bevolking te terroriseren.”

Hij woont in een klein appartement, op de tweede verdieping van een bescheiden rijhuis in het Brusselse. “Ik zit financieel aan de grond. Ik moet het stellen met een OCMW-uitkering en als 60-plusser is ...