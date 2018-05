Grote schoonmaak Marc Coucke bij Anderlecht eist nog meer slachtoffers: vijf Vanden Stock-getrouwen ontslagen

Marc Coucke blijft grote schoonmaak houden bij Anderlecht. Na sportief directeur Herman Van Holsbeeck, advocaat Daniel Spreutels en Robert Steeman – manager van de vrouwenploeg – stuurt de nieuwe voorzitter nog vijf medewerkers de laan uit.

Het gaat om Pierre Leroy (verantwoordelijke voor de autoleasing), Jean-Claude Collignon (infrastructuur), Jean-Pierre Kindermans (verantwoordelijke voor de werkvergunningen, visa’s en rondleidingen in het stadion) en Pierre Desmet en Yvon Verhoeven (medewerkers van de Constant Vanden Stockfoundation, het liefdadigheids­project).

Het zijn allemaal ­ouwe getrouwen van Roger Vanden Stock, kranige zestigers en zelfs zeventigers. De bedoeling van het oude bestuur was om hen nog aan boord te houden tot het einde van hun contract in juni 2019, maar Coucke verwijt het Van Holsbeeck dat hij hen in 2016 allemaal een driejarig contract gaf en wil nu eerder van hen af. Meer nog, gezien de weinig rooskleurige financiële situatie van de club zal Coucke hen vragen om dat laatste jaar loon te laten vallen. Sommigen zullen dat niet aanvaarden.

Onlogisch is het niet dat Coucke afscheid neemt van deze medewerkers op hogere leeftijd, maar sommigen ervaren het toch als een kaakslag. De 78-jarige Pierre Leroy is al heel zijn leven bij Anderlecht. Hij speelde er bij de jeugd, was er jaren teammanager en was ook nu nog zowat elke dag van ’s ochtends vroeg op de club om akkefietjes met de auto’s te regelen. Yvon Verhoeven begeleidde ooit Vincent Kompany en Pierre Desmet was ooit persverantwoordelijke avant la lettre. Na jaren dienst hadden ze in schoonheid afscheid willen nemen.

Ook geen plaats meer voor Vanden Stock-foundation

Marc Coucke wil ook enkele serieuze verbouwingen doen in het Constant Vanden Stockstadion. Zo wil de nieuwe Anderlecht-voorzitter een receptiezaal voor zo’n 500 personen op de eerste verdieping van het stadion om zijn VIP’s te ontvangen en zakenlui te laten netwerken, zoals dat bij KV Oostende gebeurde. Hij wil ook meer VIP-seats, waardoor de perstribune zal verhuizen naar de bovenste ring.

Die verhuizing heeft ook gevolgen voor de huidige indeling van het stadion. Zo mocht de Constant Vanden Stock-foundation – het liefdadigheidsproject gerund door Kiki Vanden Stock, echtgenote van Roger – tot nu gratis gebruikmaken van drie bureaus/zalen in het stadion. Die werden gebruikt om materiaal te stockeren, voor vergaderingen… Maar zij kregen de boodschap dat ze elders onderdak moeten en dat is hard aangekomen bij Kiki Vanden Stock.

De beslissing betekent niet dat de Constant Vanden Stock-foundation ophoudt te bestaan. Integendeel, het liefdadigheidsproject bestaat onafhankelijk van Anderlecht en is financieel gezond. Ze doen natuurlijk wel beroep op de Anderlecht-spelers om hun initiatieven te promoten.