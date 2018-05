Club Brugge: geen festiviteiten gepland, wèl stevige kampioenenpremie

In Brugge kennen ze het verhaal van de beer en zijn vel ondertussen maar al te goed. Daarom zijn er voor zondag geen festiviteiten gepland. Geen groot scherm in het stadion zoals Anderlecht vorig jaar dus. Zelfs geen plaats waar supporters samen kunnen komen om de wedstrijd te volgen.

Toch houdt blauw-zwart een slag om de arm. Als Club kam­pioen wordt, zullen er automatisch een pak supporters afzakken naar het stadion en de buurt rond de Olympialaan. “We zullen dan bekijken en doen wat mogelijk is om samen te vieren. Luik is niet bij de deur, dus we hebben wat tijd”, zegt woordvoerder Kirsten Willem. In Luik kan Club rekenen op 1.400 fans. Het uitvak is volledig uitverkocht. Fans die via een achterpoortje toch nog een ticket willen scoren tussen de thuissupporters zijn eraan voor de moeite. Door het systeem met fancards is dat niet mogelijk en Sclessin is sowieso uitverkocht.

Trainer Ivan Leko is als de dood voor calculaties. Dat Club Brugge zich na de zege in Charleroi al titelzeker mag wanen, wil de trainer dan ook absoluut vermijden. “Neen, er mag geen champagne mee op de bus naar Luik”, vertelde de Kroaat. “Wij denken niet dat het al binnen is, want dat zou dom zijn.”

Limbombe raakt niet fit, Diaby reist mee naar Luik als joker. “Ik pak het liefst de titel op Standard en niet thuis tegen Gent”, vertelde Leko nog. “Omdat Luik de moeilijkste plaats is om de titel dit jaar te pakken. Dat zou het mooiste zijn.”

Club looft overigens een titelpremie uit van 3,5 miljoen voor de hele spelersgroep. Die wordt dan verdeeld op basis van het aantal gespeelde matchen. In 2016 bedroeg de kampioenenpremie nog 2,5 miljoen voor de groep. Nu is er dus 1 miljoen meer om te verdelen.