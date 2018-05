“De technieken van de Bende van Nijvel leerden we in het Zoniënwoud”

De rechercheurs die de Bende van Nijvel moeten ontmaskeren, hebben deze week een nieuwe kroongetuige verhoord. De ex-militair bracht hen enkele maanden geleden al vanuit het buitenland op een nieuw spoor. Dat leidt naar de extreemrechtse organisatie Westland New Post, die in de jaren 80 actief was. De nieuwe getuige was jarenlang zélf lid. Na bijna veertig jaar heeft hij besloten om uit de biecht te klappen: “De technieken die de Bende van Nijvel ­gebruikte, komen overeen met wat ons bij WNP werd aangeleerd.”

“Samen met zo’n tien andere mannen werd ik in 1981 naar een trainingskamp in het Zoniënwoud gestuurd. We moesten een commandopak aantrekken, en vervolgens in een peloton doorheen de straten van Brussel ...