CLUBNIEUWS. Einde seizoen smaakmaker Anderlecht, Beerschot Wilrijk en W-Beveren hebben trainers op het oog

Slecht nieuws voor Anderlecht, dat één van zijn smaakmakers ziet uitvallen. Bij Beerschot Wilrijk zijn ze op de hoogte gesteld van het vertrek van Brys en gaan ze nu op zoek naar een opvolger. Ook Waasland-Beveren is na het ontslag van Sven Vermant volop op zoek naar een nieuwe trainer.

RSC ANDERLECHT

Anderlecht trekt fel gehavend naar Gent. Trebel is geschorst, Obradovic (buikspieren) is out, Saief (knie) raakt wellicht niet fit, Najar (spieren) is onzeker en ook Lazar Markovic is geblesseerd. De Serviër liep wellicht een scheurtje in de hamstring op en dus zit zijn seizoen erop. Veel Anderlecht-fans droomden er al van om de Liverpool-huurling definitief over te nemen, maar het bestuur heeft zijn twijfels. Markovic is een heerlijke voetballer en volgens Servische bronnen zou Liverpool hem eventueel al laten vertrekken voor 5 miljoen, wegens maar 1 jaar contract meer, maar rendeert hij genoeg? Markovic, die nu 40.000 euro per week verdient, zal ook in Brussel een riant salaris willen en hij blijft zo blessuregevoelig. De kans dat Anderlecht dat risico neemt, is klein.

Paars-wit zal in de Ghelamco Arena dus met een noodploeg aantreden. Vooral op links is de spoeling dun. Kara en Onyekuru reizen misschien mee naar Gent, terwijl ze ­eigenlijk nog niet inzetbaar zijn.

KAA GENT

Giorgi Chakvetadze (contusie enkel), Samuel Kalu (hamstring) en Thomas Foket (heupletsel) zijn hoogstwaarschijnlijk out voor het duel zondag tegen Anderlecht. Dejaegere en Rosted zijn geschorst na hun rode kaarten in Genk. AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe heeft wel nog hoop om Yuya Kubo (contusie dij) te recupereren. “Er wacht mij een puzzeldag”, aldus Vanderhaeghe. Door de vele afwezigheden komt Noë Dussenne plots in beeld om centraal in de defensie te depanneren. Het is van 12 december geleden dat Dussenne nog eens op het veld stond bij de Buffalo’s, toen in de met 4-1 verloren bekermatch tegen KV Kortrijk. Siebe Horemans (knie), Anders Christiansen (rib) en Stefan Mitrovic (enkel) en Renato Neto blijven sowieso out.

BEERSCHOT WILRIJK/ STVV

Marc Brys (56) tekent volgende week voor drie seizoenen bij Sint-Truiden. De trainer heeft in zijn contract bij Beerschot Wilrijk een clausule waarin staat dat hij weg kan als er een club uit 1A op de proppen komt. In zijn zog trekken ook assistenten Issame Charaï, Bart Van Lancker en keeperstrainer Bram Verbist mee naar Limburg.

Ze doen nog wel het seizoen uit bij Beerschot Wilrijk, net als Jonas De Roeck met zijn staf de laatste twee wedstrijden van Sint-Truiden zal leiden. Naast De Roeck zullen dus ook assistent Chris O’Loughlin, keeperstrainer Jos Beckx en physical coach Eddie Rob moeten plaatsruimen.

Bij Beerschot Wilrijk zijn ze op de hoogte gesteld van het vertrek van Brys en gaan ze nu op zoek naar een opvolger. Jacky Mathijssen is door zijn link met Jan Van Winckel een trainer die de club in overweging neemt. Maar ook jonge trainers als Jonas De Roeck en Bernd Thijs staan op de shortlist.

STVV

Stafleden Chris O’Loughlin, Jos Beckx en Eddie Rob werden gisteren in het bureau van sportief directeur Tom Van Den Abbeele verwacht. Net als de spelers eerder stond er een individueel onderhoud met hen gepland. Omdat O’Loughlin en Beckx al langer negatief nieuws verwachtten, gingen ze niet zelf op gesprek, maar stuurden zij hun makelaars. Wat er voor Beckx uit de bus viel, valt dus nog af te wachten. Eddie Rob ging zelf het slechte nieuws aanhoren. Ook voor O’Loughlin eindigt het verhaal.

WAASLAND-BEVEREN

Na het ontslag van Sven Vermant intensi­fieerde Waasland-Beveren zijn zoektocht naar een nieuwe trainer. Het polste al eens bij Jonas De Roeck, net ontslagen bij STVV, maar op de Freethiel zitten ze ook wat in dubio. Moeten ze opnieuw de kans geven aan een onervaren trainer na het debacle met Vermant? Philippe ­Clement was dan wel een schot in de roos, maar dat zal niet altijd zo zijn.

Daarom volgen ze ook andere pistes van meer ervaren coaches. Marc Grosjean (59) heeft daarbij een interessant profiel. Hij levert nu al enkele jaren goed werk bij Union in 1B en wordt bijvoorbeeld erg gewaardeerd door Michel Preud’homme, met wie hij samenwerkte bij Al Shabab. Grosjean verdiende al zijn sporen in de trainerswereld, is niet te duur en zal geen neen zeggen tegen een kans in 1A.

GENK

De Genkse beloften spelen zaterdag om 16 uur hun derde bekerfinale op rij. Tegenstander op het A-veld van het Jan Breydelstadion is gastheer Club Brugge. De voorbije twee edities wisten de jonkies van coach Domenico Olivieri de finale telkens te winnen. In 2016 werd Roeselare opzijgezet, vorig seizoen ging Anderlecht voor de bijl. “Voor nu schat ik de kansen op fiftyfifty”, zegt Olivieri. “Het is toch een speciale gebeurtenis. Mogen spelen op het A-veld in Brugge is toch iets anders dan op een van de bijvelden.”

KV OOSTENDE

KV Oostende moet in Eupen nog steeds drie centrale verdedigers missen. Lombaerts (teen) en Tomasevic (rug) zijn geblesseerd, Bossaerts is geschorst na zijn rode kaart terug Lokeren.Rocky Bushiri , die terugkeert uit schorsing, staat zo meteen opnieuw in de basis. Ook Jonckheere, Rajsel en Bjelica zijn nog altijd out.

LOKEREN

Peter Maes kan tegen Beerschot Wilrijk opnieuw rekenen op Mijat Maric. De Zwitserse verdediger is na één maand blessureleed opnieuw wedstrijdfit. In vergelijking met de match tegen Oostende keren Amine Benchaib en Milan De Mey terug in de kern. Tom De Sutter moest geblesseerd afhaken.

Goed nieuws was er wel voor Ari Skulason. De IJslander werd gisteren door zijn bondscoach opgenomen in de definitieve selectie voor het WK in Rusland.

STANDARD

Sclessin is zondag voor de komst van Club Brugge naar alle waarschijnlijk uitverkocht. Supporters hadden vrijdag zelfs twee uur wachten om een kaartje te kopen. De tickets die resten, worden vandaag tussen 10 en 16 uur verkocht aan het stadion. Het is in principe niet mogelijk dat Brugse supporters tickets kunnen bemachtigen voor de thuisvakken. Bij Standard ben je verplicht om een fankaart aan te schaffen om een wedstrijdticket te kunnen kopen. Al valt een doorverkoop van tickets nooit uit te sluiten. Supporters kunnen bij vertoon van hun wedstrijdticket ook op korting op fanshopartikelen rekenen.