Nieuwe kroongetuige in Bende-onderzoek: ex-militair duidt overste aan als ‘De Reus’

Het team speurders dat de Bende van Nijvel moet ontmaskeren, heeft deze week een nieuwe potentiële kroongetuige verhoord. De man, een ex-militair, contacteerde hen enkele maanden geleden vanuit het buitenland en zette hen op het spoor van de extreemrechtse organisatie Westland New Post (WNP). Na bijna veertig jaar heeft hij dan toch besloten om uit de biecht te klappen: “De technieken die de Bende van Nijvel gebruikte, komen overeen met wat ons bij WNP werd aangeleerd.”

Als jonge militair was de man jarenlang lid van de ­organisatie. De Westland New Post was een extreemrechtse paramilitaire organisatie die zich naar eigen zeggen klaarstoomde voor het ‘rode communistische gevaar’, komende uit het toenmalige oostblok. Ze trainden onder meer in het Zoniënwoud en kregen er allerlei gevechts- en camouflagetechnieken aangeleerd. De man werd ­gerekruteerd in het leger door zijn toenmalige overste Michel Libert.

Archiefbeeld: Michel Libert Foto: if

Inbraken en op verkenning in supermarkten

Na een tijdje bleef het niet bij oefeningen in bossen, zo vertelt de man hoe hij op verkenning gestuurd werd. De getuige bekende overigens dat hij op vraag van Libert inbraken pleegde in ­kazernes. Hij zou daarbij militair materiaal en documenten ontvreemd hebben. In 1981 stapte hij uit WNP na een incident met eretekens. Hij kreeg er toen een dasspeld opgespeld met een adelaar en een hakenkruis. “Toen besefte ik dat wat we ­deden, niet in het belang van de Belgische Staat was.”

Dat was enkele maanden voor de Bende haar eerste aanslagen zou plegen.

De getuige is ervan overtuigd dat hij, net zoals enkele andere mannen, werd klaargestoomd om deel te nemen aan de overvallen. In de methodes die de Bende van Nijvel hanteerde, herkent hij de technieken die hij aanleerde bij WNP. In zijn toenmalige overste ­Michel Libert herkent hij de Reus, zoals die op de beruchte robotfoto nummer 19 staat geportretteerd.

“WNP-piste is niet nieuw”

Het federaal parket wenste niet te reageren op de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. “De door deze man aangehaalde onderzoekspiste in een van de lopende pistes, dat is geen geheim: ze is niet nieuw”, klink het. Het gerecht heeft de schimmige organisatie in het verleden al onderzocht, maar is nooit het zwijgzame ‘cordon’ geraakt dat de leden ophielden. “We hopen nu dat onze getuigenis een eerste aanzet kan zijn voor andere leden, om ook hun medewerking te verlenen.”

Libert zelf ontkent tegenover Het Nieuwsblad dat hij jongeren opleidde voor de Bende: “We hielden ons enkel klaar voor een Sovjetinval.”

