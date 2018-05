Voetbaliconen zien met pijn in het hart wat met Lierse gebeurd is: “Samy werd langs alle kanten bedrogen”

In de sjieke tuin van Hotel Geerts in Westerlo werden we gisteren omringd door, op z’n zachtst gezegd, tonnen ervaring. 10 landstitels, 6 Belgische bekers, 3 Europese bekerfinales, 4 Gouden Schoenen, 6 titels van Belgisch topschutter, 6 WK’s, 190 interlands en een EK-finale. Het gezamenlijke palmares van Jan Ceulemans, Walter Meeuws en Erwin Vandenbergh. Behalve WK-winst heeft dit gewaardeerde trio alles meegemaakt. Nu zelfs het verdwijnen van Lierse SK, de club waar deze Belgische voetbalgrootheden een hechte band mee hadden.

Laten we beginnen met het pijnlijke verdwijnen van Lierse SK. Hoe hebben jullie dat beleefd?

Laten we beginnen met het pijnlijke verdwijnen van Lierse SK. Hoe hebben jullie dat beleefd?

Walter Meeuws: “Het was voorspelbaar dat het zo zou aflopen. Ik heb ook met Maged Samy gewerkt. Aanvankelijk ging het nog. Dan liet hij zijn mensen van Lierse nog werken maar op termijn zag hij wat sommigen bij andere clubs deden en dan is hij zich beginnen moeien. Dat had hij niet mogen doen. Hij kende gewoon te weinig van voetbal. Ze hebben hem bedrogen langs alle kanten. Ik denk voor ongeveer 60 miljoen euro. Er zijn mensen die van hem geprofiteerd. Er zijn contracten gegeven voor spelers, trainers,... dat hou je niet voor mogelijk.”

Erwin Vandenbergh: “Lierse was mijn club. Daar ging ik naar kijken toen ik nog een snotneus was. Pijnlijk hoor dat die verdwijnt. Dat was eigenlijk mijn eerste profclub. Uiteraard ben ik die club altijd blijven volgen en dan dit. Dit doet, zelfs nadat ik die club al zovele jaren had verlaten, nog altijd pijn. Het was een schitterende club. Ik kwam van het kleine Ramsel en ik ben daar uitstekend opgevangen. Toffe mensen, toffe supporters. Een echte familieclub. Althans, toen toch.”

Jan Ceulemans: “We kwamen nooit in de problemen. Nooit degradatiegevaar en de topclubs hadden schrik om naar ons te komen. Maar we moeten eerlijk zijn. Als Maged Samy het niet had overgenomen, waren ze toen al failliet geweest. Samy heeft het echter ook niet goed gedaan. Hier werd een salaris van één miljoen euro voor een speler betaald. Eén miljoen euro voor een speler van Lierse. Te gek.”

Meeuws: “Er waren geruchten dat ze Milos Maric gingen kopen. Ik zei dat ze dat niet mochten doen. Een dag later riep iemand dat Club Brugge er was in geïnteresseerd en vijf minuten later had Maric een contract bij Lierse getekend. Te gek voor woorden. Daar kan je verhalen van vertellen. Zo was ik aan de slag bij Wadi Degla in Egypte en ik sprak met Maged Samy over zijn jeugdacademie in Lier. Hij zei dat hij tien spelers ging verkopen voor de prijs waarvoor Romelu Lukaku naar Chelsea was vertrokken (16 miljoen euro, nvdr). Ik keek naar die spelers en had al snel in de gaten dat dat niet kon. Hevige discussie. Ik voorspelde dat hij maximum 1,5 miljoen voor één van die spelers zou krijgen. Zelfs dat is niet gelukt (schudt het hoofd).”

Wat is voor jullie het keerpunt geweest?

Meeuws: “Vorig jaar toen ze in 1B de meeste punten haalden, eigenlijk kampioen waren maar toch niet mochten promoveren. Dat is de fatale klap geweest.”

Ceulemans: “Lierse was een rijke club, hé. Een stadion, veel jeugd,... altijd goed en voor veel geld verkocht. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik niet van mijn stoel ben gevallen toen ik hoorde dat het voorbij was. Het duurde allemaal veel te lang.”

Het hart van onze reporter (en Antwerpenaar) Marc Vermeiren bloedt nu met Lierse alweer een Antwerpse club kapseist: "De schande van de Schelde"