In deze straat zijn ze allemaal broer en zus en allemaal buren

Begijnendijk - Annie – de jongste – is 65 geworden. ­Louis – de oudste – is binnenkort 85. Marcel – pal in het midden – wordt dit weekend 75. Daartussenin zweeft de rest. Met twaalven zijn ze, de broers en zussen Andries. En nog allemaal springlevend. Nóg beter: tien van hen wonen in Begijnendijk in tien huizen op een rij naast elkaar. “Ieder van ons die trouwde, kon van ons vader een lap van zijn boerengrond krijgen.” Welkom in de “Andriesstraat”.

“Goeiemorgen? Goeiemiddag, wilt ge zeggen?” Het is tien uur. “Ja, maar ik ben al lang wakker, hé. Zes uur is mijn uur. Dus voor mij is het al middag.” Jos Andries is in vorm. Hij staat in de tuin van ...