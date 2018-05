Dit moet u weten over de Bende van Nijvel

Meer dan 30 jaar na de laatste bloedige overval van de Bende van Nijvel, op de Delhaize van Aalst, duikt opnieuw een ernstige onderzoekspiste op. Maar wie was die bende ook alweer? Pleegden ze overvallen voor het geld of waren er andere motieven? ­Waren ze echt zo meedogenloos? En welke namen van verdachten circuleerden er in de loop der ­jaren?

Waar komt de naam ‘Bende van Nijvel’ vandaan?

De naam De Bende van ­Nijvel ontstond na een nachtelijke inbraak in de Colruyt van Nijvel in ‘83. Een koppel dat er benzine tankte aan een tankstation in de buurt werd koelbloedig afgemaakt. Een gealarmeerde rijkswachtpatrouille werd beschoten en een andere ­nadien in een hinderlaag gelokt. Daarbij werd een rijkswachter gedood. De Bende van Nijvel bleek aan eerdere overvallen gelinkt te kunnen worden. De media lanceerden de naam, die snel ingang vond.

Wanneer was de Bende actief?

De Bende van Nijvel zaaide terreur van mei 1982 tot november 1985, met een sabbatjaar in 1984. Maar niet alle feiten die aan de Bende gelinkt worden, waren bloedige moordpartijen. Het gaat ook om diefstallen van vlucht­auto’s en van wapens, en om enkele overvallen waarbij geen slachtoffers vielen.

Wat was hun eerste dodelijke raid?

Op 30 september 1982 overvielen ze wapenhandelaar Daniel Dekaise in ­Waver. Politieman Claude Haulotte, die snel ter plaatse was, werd in het hoofd geschoten en wordt beschouwd als het eerste dodelijke slachtoffer van de Bende.

Hoeveel slachtoffers maakten ze in totaal?

Bij de verschillende overvallen vielen officieel 28 doden. Onder de slachtoffers ook verschillende kinderen. Zo werden bij de raid op de Delhaize in Aalst Rebecca Van de Steen (14) en Els Nijs (9) van dichtbij neergeknald. Bij de overval in Overijse in 1985 werd de 14-jarige Stephan Notte op de parking van zijn fiets geschoten.

Wat was de meest bloedige overval?

Die op de Delhaize in Aalst. Het was meteen ook het laatste wapenfeit van de Bende. Op zaterdag 9 november 1985 vielen de daders kort voor sluitingstijd het ­warenhuis binnen nadat ze eerst al enkele klanten op de parking hadden dood­geschoten. Dirk Nijs en zijn dochtertje Els, Marie-Jeanne Van Mulder, Georges De Smet, Jan Palsterman, Gilbert Van de Steen, zijn vrouw Thérèse Van den Abiel en hun dochter Rebecca worden afgemaakt. De toen 9-jarige ­David Van de Steen (foto) werd in het warenhuis neergeschoten maar overleefde als bij wonder.

Uit hoeveel leden bestond de Bende van ­Nijvel?

Dat kan vandaag nog altijd niet met zekerheid worden gezegd. Op basis van getuigenissen wordt aangenomen dat er een vaste kern was van drie. Daarnaast was er een wisselende bezetting. Het zou dus best kunnen dat er meer dan één Reus was.

Wie waren de andere kopstukken naast de Reus?

Er was ‘de Ouwe’: hij was duidelijk een stuk ouder dan de andere bendeleden en zou ook chauffeur gespeeld hebben. Daarnaast was er ‘de ­Killer’. Hij was een meedogenloze doder. Van de Killer denkt men dat hij dood is, neergeschoten door een agent van de politie van Aalst toen ze vluchtten na de overval op de Delhaize. Hij zou nadien ­begraven zijn in het bos van Houssière in Henegouwen. Maar zoekacties daar leverden niets op.

Wat weten we van hun vluchtwagens?

De bende gebruikte verschillende wagens die vooraf gestolen werden en later meestal uitgebrand werden teruggevonden. Het voertuig dat vooral aan de bende gelinkt kan worden is de VW Golf GTI, gekozen vanwege de krachtige motor. Maar ook een Saab 900 turbo is enkele keren als vluchtwagen gebruikt. Tijdens hun vlucht lieten de daders meestal het ­achterste kofferdeksel open. Soms werd het vooraf zelfs verwijderd. Een van de ­bendeleden lag dan achteraan in de auto om zo achter­volgers onder vuur te kunnen nemen.

Welke wapens gebruikten ze?

Jachtwapens met zware munitie en patronen die gebruikt werden bij de jacht. En riotguns met afgezaagde loop.

Waren alle slacht­offers toevallige slachtoffers?

Vermoed wordt van niet. De door de Bende vermoorde Constantin Angelou en José Van Den Eynde frequenteerden extreemrechtse milieus. En ook Elise Dewit en ­Jacques Fourez, in september 1983 vermoord aan de Colruyt van Nijvel, zouden geen toevallige slachtoffers zijn ­geweest. Ze organiseerden seksorgieën waar heel wat ­invloedrijke personen en ­politici op aanwezig waren. Mogelijk wisten ze te veel.

Was het de overvallers dan niet om geld te doen?

Neen, dan hadden ze wel andere doelen uitgekozen. Bij de overval op de ­Delhaize van Aalst, waarbij acht slachtoffers vielen, bedroeg de buit bijvoorbeeld een schamele 200.000 frank en wat ­cheques die later uit het kanaal Brussel-Charleroi werden gevist. En bij de overval op restaurant ­Auberge du Chevalier werden enkel flessen champagne, koffie en enkele ­delicatessen meegenomen.

Wie voerde de afgelopen 35 jaar het ­onderzoek naar de overvallen?

De Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch en zijn Delta-team stortten zich vanaf 1985 volop op het dossier en vonden wapens in het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van Ronquière. Het is het enige harde bewijs dat ooit is gevonden in dit dossier. Maar in 1990 werd de onderzoeksrechter plots van de zaak gehaald en verhuisde het dossier volledig naar Charleroi. Troch en zijn team zaten te dicht bij de waarheid, werd altijd ­gezegd. Vorig jaar, voor de bekentenissen van de broer van ex-rijkswachter Bonkoffsky bestond de onderzoekscel nog uit vijf speurders. Vandaag is die weer fors uitgebreid.

Welke pistes zijn in de loop der jaren ­gevolgd?

In het begin ­gingen de onderzoekers achter een bende overvallers aan. Maar al snel bleek dat geldgewin niet hun voornaamste doel was. Gaandeweg werden allerlei theorieën geformuleerd waarbij vaak namen van (ex-)rijkswachters vielen. Maar ook van politici en extreemrechtse leiders. Zo werd aangenomen dat de daders gerekruteerd waren uit de Groep G van extreemrechtse rijkswachters die aangestuurd werden door het Front de la Jeunesse van Francis Dossogne. Of door het nog extremere Westland New Post van Paul Latinus. Ook de naam van de Brusselse ex-gevangenisdirecteur Jean Bultot, een militant van de extreemrechtse groepering Forces Nouvelles, viel geregeld.

Werden ook politici genoemd?

Paul Vanden ­Boeynants en zijn politieke vriendjes. ‘VdB’ was een intieme vriend van minister van Justitie Wathelet die het dossier later weghaalde uit Dendermonde. Ook de naam van Jean Gol, minister van Justitie ten tijde van de dodelijke raids, viel geregeld.

Maar ook die van baron De Bonvoisin, in de jaren zeventig politiek adviseur van Paul Vanden Boeynants binnen het CEPIC. Dat Centre Politique des Indépendants et Cadres Chrétiens was een rechtse tak van de toenmalige PSC, het huidige CDH.

Welk bewijsmateriaal is er ooit gevonden?

Duikers vonden in ‘86 in het kanaal Brussel-Charleroi twee zakken, na een tip. Daarin staken onder meer een pistool 7.65 mm met een rijkswachtkenteken. Het wapen was in 1983 uit de holster van rijkswachter Marcel Morue (30) genomen nadat die bij de aanslag van de Bende in ­Nijvel was doodgeschoten. Voorts een revolver 357 Magnum, patronen ‘Legia’-eendenhagel en het geldkoffertje dat bij de Delhaize-overval in Aalst werd meegenomen. In het Bos van la Houssière in ‘s Gravenbrakel werden bij graafwerken een jas en een bril gevonden. Maar het is niet duidelijk of die gelinkt kunnen worden aan de Bende. Ze zijn gevonden tijdens het zoeken naar het lichaam van de Killer die daar mogelijk begraven ligt. Op dezelfde plaats zijn ook kogelhulzen gevonden.

Zijn er bruikbare DNA-sporen gevonden?

We spreken van midden de jaren 80, toen DNA-onderzoek nog niet zo ingeburgerd was zoals nu. Er zijn welgeteld twee sporen. Zo werd DNA-materiaal gevonden op een asbak in de Mercedes van Constantin Angelou, een taxichauffeur die in 1983 werd vermoord door de Bende. Dat DNA-profiel heeft nog niets opgeleverd. En ook op een ­kogelwerende vest die op 6 november 1986 uit het kanaal Brussel-Charleroi werd opgevist en die gestolen was bij de overval in Temse, is een genetische afdruk gevonden. Maar ook dat leverde tot nu toe niets op.

Heeft er ooit iemand bekentenissen afgelegd?

Philippe De ­Staerke (vandaag 60) was destijds lid van de beruchte Bende van Baasrode, gespecialiseerd in gewapende overvallen. De Staerke, telg uit een zigeunerfamilie, bekende destijds dat hij lid was geweest van de Bende van Nijvel en werd ook in verdenking gesteld. Maar later trok hij die bekentenissen weer in en werd hij officieel buiten vervolging gesteld. Ook Brusselaar Jean-Marie Tinck (69) bombardeerde zichzelf drie jaar geleden tot hoofdverdachte door op café uit de biecht te klappen. Na twee maanden opsluiting werd hij weer vrijgelaten en excuseerde hij zich voor zijn “opschepperij en dronkenmanspraat”.

Hoe zit het nu met het spoor naar rijkswachter Chris Bonkoffsky?

Het onderzoek loopt nog al hebben speurders onlangs gezegd dat ze 99 procent zeker zijn dat hij de reus niet is. Zes maanden geleden had het onderzoeksteam nochtans goede hoop dat het eindelijk één van de leden definitief kon ontmaskeren. Maar de ex-rijkswachter is dood en kan dus niet meer verhoord worden. Zijn broer ziet alleszins geen reden waarom hij dat zou verklaarde hebben dat hij bij de Bende van NIjvel was, als dat niet zo zou geweest zijn.

Wanneer verjaart de zaak?

In 2015 werd de verjaringstermijn verlengd van 2x15 jaar naar 2x20 jaar. Het laatste feit van de Bende dateert van 8 november 1985 in Aalst. Door de verlenging verjaart de zaak pas in 2025.