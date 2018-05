Knokke is ‘promilletoeristen’ beu: “Strandbars worden meer last dan meerwaarde”

Knokke-Heist - Het gemeentebestuur denkt er ernstig over na om strandbars in Knokke-Heist te sluiten. Aanleiding daarvoor zijn de ‘promilletoeristen’, die amok maken tijdens het uitgaan in de gemeente. “Die bars worden meer een last dan een meerwaarde”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Met ‘promilletoeristen’ bedoelt het gemeentebestuur van Knokke-Heist toeristen die de kustgemeente bezoeken, heel de dag alcohol drinken in een van de 24 strandbars in de gemeente en vervolgens ook nog amok beginnen te maken, de hele dijk wakker houden of een gevaarlijke nachtelijke duik ondernemen. Afgelopen week liep een dergelijk voorval zelfs bijna fataal af.

Burgemeester en graaf Leopold Lippens heeft het dan ook gehad en wil samen met zijn gemeentebestuur maatregelen treffen. “We mogen niet alle strandbars over dezelfde kam scheren, maar een aantal lijkt de regels maar niet te willen snappen”, zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen) in Het Laatste Nieuws. “Ze zijn nochtans simpel. In Knokke-Heist hebben we geen behoefte aan ‘promilletoeristen’ die we anders nooit in onze badstad zien. We moeten denken aan onze vaste toeristen en inwoners. De uitstraling van onze badstad moet worden gevrijwaard. Het is tijd dat iedereen z’n verantwoordelijkheid opneemt.”

Een maatregel die genomen kan worden wanneer ze hun verantwoordelijkheid niet opnemen, kan een sluiting zijn. Al twee strandbars moesten de deuren een weekend sluiten omdat ze overlast veroorzaakten.