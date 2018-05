Lid van drugsbende biedt zich als vrijwilliger aan bij de Drugslijn

Antwerpen - De verdediging van een van de leden van de Bananenbende deed vrijdag op het proces een opvallende uitspraak . “Na zijn vrijlating bood hij zich aan als vrijwilliger voor de Drugslijn.”

De 30-jarige Houssin B. uit Wilrijk is volgens het Openbaar Ministerie een van de leden van de zogenaamde Bananenbende, de groep rond Karim A. die in 2016 meer dan 3.400 kilogram cocaïne ingevoerd zou hebben via de Antwerpse haven. De rol van Houssin B. bestond vooral uit administratieve taken. Hij hielp met het beheer van bvba’s die als bestemming dienden voor de bananen en de daartussen verborgen cocaïne.

De aanklager vorderde zes jaar cel. “Mijn cliënt had schulden en wilde zijn problemen oplossen”, zei advocaat Xavier Potvin. “Hij heeft lang in voorarrest gezeten en heeft zich ondertussen bewezen in de maatschappij. Na zijn vrijlating is hij zelfs gaan solliciteren om als vrijwilliger bij de Drugslijn te gaan werken. Een duidelijk signaal dat hij tegen drugs is.” Potvin vroeg een milde straf. “Hij is nuttiger in de maatschappij dan in de gevangenis.”