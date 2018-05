Lukaku is hoopvol voor finale FA Cup, Mourinho twijfelt: “Zijn speelkansen zijn 50/50”

Speelt Romelu Lukaku volgende zaterdag de finale van de FA Cup? Zowat heel Manchester United hoopt van wel. De spits viel op 29 april uit in de partij tegen Arsenal. In de twee matchen die daarop volgden kon Manchester United niet scoren en pakte het amper 1 op 6 tegen Brighton en West Ham. Trainer José Mourinho weet niet of zijn aanvalsleider erbij zal zijn tegen Chelsea.

“We hopen uiteraard dat hij kan spelen”, sprak de Portugees vrijdag op zijn persconferentie. “Momenteel os hij aan het revalideren in België. De dokters daar staan in contact met onze medische staf. We moeten afwachten of hij ons kan helpen in de FA Cup-finale. Is het niet als basisspeler, dan misschien wel als invaller. “

Foto: Photo News

Mourinho schat de kans dat Lukaku fit geraakt tegen volgende zaterdag op 50 procent. De aanvaller zelf gelooft er alvast in. De spits is erop gebrand om alle criticasters lik op stuk te geven. De Rode Duivel was in zijn eerste seizoen bij The Red Devils goed voor 27 doelpunten in 50 officiële wedstrijden,waarvan vijf in vijf FA Cup-duels. In de competitie speelt Man United zondag nog tegen Watford, maar de tweede plaats ligt al vast.