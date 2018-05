Vier op de tien zouden nooit nog verpleegkundige worden

Ze zijn al met te weinig en dan hebben vier op de tien verpleegkundigen nog eens spijt van hun jobkeuze ook. De ­resultaten uit een nieuwe bevraging tonen aan hoe de zorgsector ­gebukt gaat onder een toenemende werkdruk. “Er moet steeds meer gebeuren in minder tijd”, klinkt het.

De Vlaamse verpleegkundigen zijn steeds minder tevreden. Vier op de tien zouden niet opnieuw voor het beroep kiezen. In ­opdracht van het medisch uitzendbureau Express Medical werden 847 verpleegkundigen bevraagd. Ze gaven zichzelf een ­tevredenheidsscore van 7,1 op 10. Vorig jaar was dat nog 7,5.

Hoogleraar Walter Sermeus van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid is niet verrast. “De werkdruk blijft toenemen. Omdat patiënten ­korter in het ziekenhuis verblijven, moet er meer gebeuren in minder tijd. Er zijn ook geen middelen voor extra personeel.”

Volgens verschillende ­beroepsverenigingen is ook de onzekerheid toegenomen. Minister van Volksgezondheid De Block (Open VLD) wil dat ziekenhuizen nauwer samenwerken, maar daardoor bestaat de vrees dat campussen zullen verdwijnen of diensten verhuizen.

Praten met collega’s

“Toch moeten verpleegkundigen niet meteen vrezen voor hun job”, zegt Zorgambassadeur Lon Holtzer. “Het is een van de hardnekkigste knelpuntberoepen die er bestaan. Dat de stress toeneemt, klopt. Maar dat is een probleem van de hele samenleving.”

Wel specifiek voor het beroep is de emotionele ­belasting waarmee verplegers te maken krijgen. “Je wordt geconfronteerd met situaties die minder rooskleurig zijn. Denk maar aan de afdeling oncologie. Dan is het belangrijk dat je daarover kan praten met collega’s of leidinggevenden. Dat klinkt misschien melig, maar dat is echt ­nodig om je job met passie uit te voeren.”

Holtzer merkt dat zulke overlegmomenten net worden afgebouwd. “Ik stel vast dat sommige voorzieningen er wél in slagen verpleegkundigen gelukkig te houden. En ze werken binnen hetzelfde wettelijk ­kader met dezelfde middelen. Het is dus aan de raden van bestuur om de hand in eigen boezem te steken.”

De cijfers tonen in elk ­geval aan dat verpleegkundigen veel waarde hechten aan hun relaties op de werkvloer: 60 procent zegt echt op collega’s te kunnen rekenen en één op de drie kan ook bij hen terecht met persoonlijke problemen.