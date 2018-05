Opnieuw 17 hypermarkten Carrefour dicht door staking

Zeventien hypermarkten van Carrefour blijven ook zaterdag nog gesloten door een staking van het personeel. Daarnaast zijn 783 winkels wel geopend, zo meldt de woordvoerder van de supermarktgroep. De stakingsactie is een gevolg van de herstructurering die begin dit jaar was aangekondigd.

Het gaat om drie hypermarkten in Brussel, tien in Wallonië en vier in Vlaanderen: Sint-Kruis Brugge, Drogenbos, Kraainem en Strombeek.

Volgens de vakbonden is het personeel ontevreden over de manier waarop het sociaal overleg verloopt, sinds in januari een grote herstructurering werd aangekondigd. Volgens Myriam Delmée van de socialistische bediendebond zit er geen schot in de zaak.

“Totale desinformatie”, weerlegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve de woorden van de vakbond. “Wij willen verder gaan, maar we kregen van de vakbonden achthonderd vragen die we moeten beantwoorden, en kregen vier maal de vraag de nieuwe werkorganisatie voor te stellen. Bovendien hebben we de agenda van het overleg samen bepaald.”