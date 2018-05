Hoe gevaarlijk was Westland New Post?

In de afgelopen dertig jaar werden al tal van theorieën opgeworpen om de Bende-overvallen te verklaren, de ene al wilder dan de andere. Maar twee blijven telkens weer opduiken: een complot vanuit de rijkswacht zelf en de extreemrechtse privémilitie Westland New Post (WNP). Maar hoe gevaarlijk was die laatste groepering, die opnieuw nadrukkelijk is opgedoken?

Michel Libert, de man die nu op de rooster gelegd wordt, is geen nieuwe naam in het dossier van de Bende van Nijvel. Het ex-lid van Westland New Post werd in 2014 al opgepakt als verdachte en is zelfs kort aangehouden geweest. Bij gebrek aan bewijzen werd hij daarna weer vrijgelaten. Ook in 1983, toen de Bende nog volop actief was, werd hij al eens grondig verhoord.

Privémilitie

Libert was een van de kopstukken van Westland New Post (WNP), een extreemrechtse privémilitie. Een aantal leden ervan had eerder deel uitgemaakt van het Front de la Jeunesse, dat in 1973 was opgericht en als staatsgevaarlijk werd beschouwd. Dat was zeker het geval nadat enkele leden brand hadden gesticht in de gebouwen van het weekblad Pour, dat een kritisch artikel over hen had geschreven.

Het Front de la Jeunesse bestond vooral uit zonen van invloedrijke landgenoten, dokters en advocaten. Ze keerden zich af tegen alles wat mocht of moest. Maar anderzijds maakten ze wel grote sier met het geld van papa- en mamalief. Toen de groep werd opgerold en de meeste leden werden veroordeeld, hielden ze op te bestaan. Tijdelijk, want in het Anderlechtse café New Post werd Westland New Post geboren. Genoemd naar het café waar ze samenkwamen en plannen smeedden en het Westland Shopping Center dat in de buurt lag.

In totaal telde WNP maar een vijftiental leden die commandotrainingen kregen in het Zoniënwoud. Lid worden was slechts mogelijk na het vervullen van enkele proeven.

Communistische infiltratie bestrijden

Het doel van Westland New Post was de communistische infiltratie door de KGB binnen leger en staatsveiligheid te bestrijden. We spreken immers over een periode waarin de Koude Oorlog nog woedde en zij waren van mening dat het land in staat van oorlog verkeerde met de Russen en dat het WNP fungeerde als geheime knokploeg van het establishment. Of ze uiteindelijk veel spionnen hebben ontmaskerd, is niet bekend. Wat wel zeker is, is dat een aantal al snel met het gerecht in aanraking kwam.

Lang heeft de organisatie ook niet bestaan. Bij de zelfmoord van oprichter Paul Latinus in 1984 gingen de boeken al toe. Een ander kopstuk, Eric L., belandde dan weer in de cel. Samen met een andere leider van WNP werd hij veroordeeld voor moord op een juwelierskoppel. L. zou later ook verklaren dat ze op het punt stonden om toenmalig PS-minister van Justite Philippe Moureau te vermoorden. Hij dankte zijn leven aan een slechte verkiezingsuitslag. De PS verloor, liberaal Jean Gol werd de nieuwe minister. Maar of er ook plannen effectief zijn uitgevoerd, is niet bekend.

Warenhuizen

Een ex-lid verklaarde nadien wel dat ze begin jaren ’80 opdrachten kregen om op verkenning te gaan in warenhuizen. Nadien moesten ze verslagen maken over hoeveel volk er werkte, hoe de kassa’s opgesteld stonden en ze moesten alle vluchtwegen in kaart brengen. Ook Michel Libert, die nu weer wordt genoemd, was bij die verkenningen aanwezig. De opdracht voor die verkenningen kregen ze, meenden ze toen, van de Staatsveiligheid. Maar ook dat is nooit hard gemaakt, zodat de vraag al meermaals gerezen is hoe gevaarlijk WNP was en of ze echt wel zo een bedreiging vormden. Was het een staatsgevaarlijke privémilitie of eerder een bende extreemrechtse anticommunistische fanatici die vooraal veel plannen maakten?

Welke harde bewijzen speurders nu zouden hebben tegen Libert, is voorlopig niet bekend. Zeker is wel dat hij, net als Bonkoffsky, bijna sprekend op robotfoto nummer 19 leek in die periode. Maar zelf ontkent hij dat hij dat hij de Reus was. “Wij waren bereid om te doden, maar alleen in oorlogssituaties, tegen de vijand. Niet om de bevolking te terroriseren”, zei hij daarover.