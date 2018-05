Hooglede -

Op het kruispunt van de Oude Rozebekestraat en Akkerstraat in Hooglede gebeurde vanochtend een bizar ongeval. De lokale schepen van Openbare Werken Rik Vanwildemeersch (CD&V) reed er rond met een mestkar toen die plots los kwam van zijn tractor in een gevaarlijke bocht vlak bij het jeugdhuis De Prik. De mestkar brak af en viel in de struiken naast de weg. De schepen raakte niet gewond, maar zijn mest lekte wel over het wegdek.