Politie schiet vermoedelijke overvaller neer

Elsene - De Brusselse lokale politie heeft vrijdagavond in Elsene een man neergeschoten die een handelszaak zou proberen overvallen hebben. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De vermoedelijke overvaller, die de agenten had bedreigd met een vuurwapen, werd in de buik geraakt en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het Brusselse parket heeft twee onderzoeken geopend, één naar de overval en één naar het gebruik van een vuurwapen door de politie.

De Brusselse politie werd vrijdagavond rond 22.00 uur opgeroepen door het alarm van een Deli Traiteur-winkel in de Edelknaapstraat in Elsene. Ter plaatse troffen de agenten één man aan, vermoedelijk de overvaller, die zijn vuurwapen herhaaldelijk op hen richtte. Eén van de agenten loste daarop één schot, dat de gewapende man in de buik raakte. De man werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij nog vrijdagavond werd geopereerd.

Het Brusselse parket heeft, zoals de gewoonte is in dergelijke gevallen, twee onderzoeken geopend, één naar de overval zelf en één naar het schot dat door de politie is afgevuurd.