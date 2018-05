Standard-icoon Eric Gerets neemt het op voor Sa Pinto: “Hij moet blijven”

Standard won de beker en is de laatste uitdager voor Club Brugge in de strijd om de titel. Zondag kan het de druk op blauw-zwart opvoeren als het wint in een rechtstreeks duel. Maar ondanks de sterke resultaten na de winter lijkt trainer Ricardo Sa Pinto plaats te moeten ruimen voor Michel Preud’homme. Standard-legende Eric Gerets vindt dat geen goed plan en breekt bij Sudinfo een lans voor Sa Pinto.

Hain Vanhaezebrouck zei na de nederlaag van Anderlecht tegen Standard wat iedereen eigenlijk al wist. “Binnen twee weken is Sa Pinto weg.” Want daar lijkt het steeds meer op, ook al zijn de Rouches dé revelatie van Play-off 1. Met een achterstand van 12 punten aan de eindstrijd begonnen, maar ondertussen genaderd tot op vier punten, zondag staat de kraker tegen leider Club Brugge op het programma.

De resultaten zijn uitstekend, maar Sa Pinto lijkt te moeten vertrekken bij Standard. Foto: BELGA

Na de vele uitspattingen in de heenronde lijkt Sa Pinto zich de laatste maanden beter te kunnen beheersen. “Soms was de kritiek terecht, bijvoorbeeld op zijn gedrag in de bekerwedstrijd tegen Anderlecht”, steekt Gerets van wal in. “Maar langs de andere kant kreeg hij teveel kritiek als je de resultaten bekijkt. We kunnen hem zijn keuzes niet verwijten.”

Bekerwinst en een onverwachte hoofdrol in de titelstrijd, en toch zit Preud’homme al in de wachtkamer. Zoals het er nu naar uitziet, zal Sa Pinto moeten beschikken na één seizoen. “Helaas. Op dit moment heeft de club stabiliteit gevonden en het zou mooi zijn moest de club die lijn verderzetten”, vindt Gerets. “Het is vergelijkbaar met de situatie van Bobby Robson bij PSV, voor mijn komst in 1999 (PSV plaatste zich toen alsnog voor de Champions League, maar Gerets was al aangekondigd als opvolger van Robson, nvdr.). Ik heb veel contact met Ricardo. We ontmoetten elkaar voor een dubbelinterview en er was meteen een klik. We hebben wederzijds respect voor elkaar en soms passeer ik langs de academie en drink ik een koffie met hem.”

Maar het heeft er dus alle schijn van dat Preud’homme volgend jaar de sportieve baas wordt op Sclessin. “Michel is als een goede vriend die ik enorm respecteer. In principe zou zijn komst een goede zaak zijn voor Standard. Moest het volgend seizoen toch niet meer lukken met Ricardo, zullen we onvermijdelijk bij hem terechtkomen. Maar om correct te zijn, vind ik dat Sa Pinto zijn kans moet krijgen”, maakt Gerets duidelijk. “De sterke prestaties komen er ook dankzij hem. Ik zal voorzitter Bruno Venanzi niet bellen om hem te zeggen wat te doen, maar persoonlijk hoop ik dat Sa Pinto blijft.”

De Leeuw van Vlaanderen heeft gesproken.

