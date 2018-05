Medewerkster Trump: “John McCain? Geen zorgen over maken: hij heeft kanker en zal snel dood zijn”

De familie van de Amerikaanse senator John McCain is woedend op een medewerkster van Donald Trump. Die had op een vergadering gegrapt dat niemand wakker moet liggen van de senator. “Hij heeft kanker en zal snel dood zijn”, zei Kelly Sadler. Dochter Meghan McCain reageerde snoeihard.

Kelly Sadler, een van de belangrijkste adviseurs van Amerikaans president Donald Trump, gaf de opmerking donderdag tijdens een vergadering in het Witte Huis. Die draaide rond de nominatie van Gina Haspel als CIA-directeur. “Van de stem van John McCain moeten we niet wakker liggen”, zei Sadler. “Die heeft kanker en zal snel dood zijn.”

Het Witte Huis ontkende niet dat Sadler dat gezegd heeft. In een mededeling maken ze duidelijk dat “het respect voor senator McCain en wat hij gedaan heeft voor ons land groot is” en zegt te bidden voor de senator en zijn familie in deze moeilijke tijden.

Dat er grapjes gemaakt worden over de hersenkanker waar John McCain aan lijdt, is in het verkeerde keelgat geschoten bij de familie van de senator. Vooral zijn 33-jarige dochter Meghan liet van zich horen. “Kelly, hier is wat nieuws”, zei ze tijdens haar show op ABC. “Het zal hard aankomen op vrijdagochtend om 11 uur, maar we gaan allemaal dood. Het gaat niet om hoe je sterft, maar om hoe je leeft.”

.@MeghanMcCain on @TheView: "I'd like everybody to take a collective breath and chill out on my dad for a second—especially Orrin Hatch." https://t.co/ojEtuKyKVp pic.twitter.com/16zrLowHUj — ABC News Politics (@ABCPolitics) 8 mei 2018

De dochter van de 81-jarige Republikein verdedigde haar vader. “Mijn vader is een karaktermens, die erin gelooft dat er iets groter is dan onszelf. Hij gelooft in dit land en dat wij Amerikanen weer dichter bij elkaar kunnen komen.”

McCain zei ook nog dat Sadler haar gebeld had om zich te verontschuldigen. “Ik weet niet in welke werkomgeving dergelijke uitspraak aanvaard zou worden en je de volgende dag gewoon weer kan opdagen en nog een job hebt. Meer heb ik er niet over te zeggen.”

Ook de vrouw van John McCain, Cindy, liet van zich horen. “Mag ik je er even aan herinneren dat mijn echtgenoot een gezin, zeven kinderen en vijf kleinkinderen heeft”, schreef ze op Twitter.