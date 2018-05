Tiener vermoordde haar man toen die haar verkrachtte, en krijgt nu de doodstraf

De Soedanese Noura Hussein (19) is terdoodveroordeeld voor de moord op haar neef. De rechtbank zag de aanleiding - verkrachting na hun gedwongen huwelijk - niet als een verzachtende omstandigheid.

Toen ze 16 jaar was, besloot Noura Hussein om thuis weg te lopen. Het vooruitzicht van uitgehuwelijkt te worden aan haar neef vond ze ondraaglijk. Drie jaar lang ging ze ver weg bij familie wonen om te kunnen ontsnappen aan het gedwongen huwelijk.

Pas toen haar vader in april van dit jaar zei dat het huwelijk van de baan was, keerde ze terug naar haar thuisstad Khartoum. Daar aangekomen bleek ze bedrogen te zijn door haar vader. Die had gelogen en was samen met de familie toch volop bezig met het organiseren van het huwelijk. Het was duidelijk: Noura moest en zou trouwen met haar neef. Wat ze uiteindelijk ook deed.

Verkracht

Na de ceremonie ging het van kwaad naar erger, tot het gruwelijk uit de hand liep. Noura weigerde seks met hem na het huwelijk en hield dat vijf dagen vol. Op dag zes verkrachtte de neef haar, terwijl drie andere neven haar vasthielden. Toen hij een dag later een nieuwe poging tot verkrachting ondernam, zag Noura geen andere optie dan hem doodsteken. Ze vluchtte in paniek naar haar ouderlijk huis, maar haar vader bracht haar doodleuk naar de politie.

Een shariarechtbank, die de Islamitische wetten volgt, bevond haar schuldig aan moord met voorbedachten rade en veroordeelde haar tot ophanging.

Geld of de dood

“Volgens de shariawet heeft de familie van de echtgenoot de keuze tussen een schadevergoeding of de doodstraf”, zegt Badr Eldin Salah, een mensenrechtenactivist, in lokale media. “Ze kozen voor de dood.”

De verdediging van de tiener heeft 15 dagen om in beroep te gaan. “Er moet een signaal komen”, zegt Eldin Salah. “Organisaties als de VN en de Vrouwenraad moeten haar steunen.”

Onder meer Amnesty International heeft regering van president Omar al-Bashir opgeroepen om het vonnis te herroepen en het meisje een ‘pardon’ te schenken. “Ze is een slachtoffer”, klinkt het. “Het vonnis tegen haar is een daad van wreedheid die ondraaglijk is.” Ook Equality Now vraagt om de doodstraf te herroepen.