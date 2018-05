Zeven leden van zelfde familie dood aangetroffen, drie vuurwapens gevonden

In een huis in het westen van Australië waar vrijdag zeven leden van dezelfde familie dood werden aangetroffen, zijn drie vuurwapens gevonden. Dat heeft de politie zaterdag meegedeeld. De politie zoekt geen andere verdachten, wat de lokale media sterkt in hun vermoeden dat het om een familiedrama gaat.

Volgens politiecommissaris Chris Dawson waren de vuurwapens eigendom van de grootvader, de 61-jarige Peter Miles. Hij is volgens lokale media de belangrijkste verdachte van de moorden. “De politie denkt niet dat iemand anders betrokken was bij deze misdaden”, aldus Dawson, die ook bevestigde dat alle slachtoffers schotwonden hadden.

Miles werd vrijdag samen met zijn vrouw, dochter en vier kleinkinderen tussen 8 en 13 jaar oud dood aangetroffen in hun woning in Osmington, zo’n 270 kilometer ten zuiden van de stad Perth. De vader van de kinderen was niet in de woning op het moment van de feiten.