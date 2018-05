Flexi-jobs zitten in de lift: al meer dan 33.000 flexi-jobbers aan de slag

Sinds de uitbreiding van de flexi-jobs naar winkels en gepensioneerden op 1 januari 2018 zijn er al 33.551 flexi-jobbers aan de slag, drie keer meer dan bij de invoering van het systeem in 2016. Dat heeft staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) zaterdag bekendgemaakt op de Vreemdelingenmarkt in Antwerpen, waar hij zelf aan de slag ging als flexi-jobber bij een krokettenkraam.

Wie een extra centje wil bijverdienen kan sinds 1 december 2015 aan een voordelig tarief gaan flexi-jobben in de horeca. Voorwaarde is dat je minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever, maar je betaalt geen extra belastingen op wat je verdient als flexi-jobber. De werkgever betaalt wel 25 procent RSZ-bijdrage. De flexi-jobs werden dankzij het succes in de horeca op 1 januari 2018 uitgebreid naar bakkers, winkels, slagers en ook gepensioneerden.

“Dankzij de uitbreiding van de flexi-jobs zorgen we ervoor dat mensen een extraatje kunnen verdienen zonder extra geld af te geven aan de staat. Het systeem is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Ik ben dan ook tevreden dat de uitbreiding van de flexi-jobs een vliegende start kent”, zegt Philippe De Backer.

Sinds de uitbreiding zijn er in totaal al 33.551 flexi-jobbers. Dat is drie keer meer, vergeleken met het eerste kwartaal van 2016 toen de eerste flexi-jobbers aan de slag gingen in de horeca. Vooral de uitbreiding van de flexi-jobs naar gepensioneerden valt in de smaak met al 2.268 actieve gepensioneerde flexi-jobbers. In de handel (bakkers, slagers, kappers,...) zijn er vandaag 1.865 flexi-jobbers aan de slag.

“De cijfers bewijzen dat ‘the sky the limit’ is voor de flexi-jobs. Dankzij hun succes krijg ik ook vragen van andere sectoren die ook flexibeler willen werken. Denk maar aan elektriciens, taxichauffeurs, fruittelers, bouwbedrijven,... Ik ben voorstander van een verdere uitbreiding van het systeem. Vroeg of laat zal die er ook komen”, zegt Philippe De Backer.

De flexi-jobs brengen ook geld op. De RSZ-inkomsten uit flexi-jobs bedragen intussen meer dan 20 miljoen euro per jaar.