Geheime minnaar legt homoseksuele affaire van Premier League-speler bloot: “Dit kan zijn carrière ruïneren”

Homoseksualiteit in het voetbal, het is nog steeds een heel gevoelig thema. Er zijn amper professionele voetballers die zich al hebben geout. Dat heeft veel te maken met de angst voor negatieve reacties. Dat wordt pijnlijk geïllustreerd met een ophefmakend verhaal uit Engeland. In de Britse tabloid The Sun doet een voormalig minnaar van een Premiel League-speler zijn verhaal. Hij had vier jaar lang een seksuele relatie met een international, die nu een vriendin en een kind heeft. “Als dit uitkomt, is zijn carrière gedaan.”

De 21-jarige man, die in de modewereld werkt, had vier jaar lang een relatie met de voetballer. Hij is wel openlijk homoseksueel en heeft geen problemen met zijn geaardheid. De voetballer - die ook Engels international is - heeft daarentegen enorm veel schrik dat zijn geaardheid uitkomt. Juist daarom wil de geheime minnaar zijn verhaal doen, om het taboe te doorbreken.

De twee kwamen elkaar vier jaar geleden tegen in een nachtclub, waar ze aan elkaar werden voorgesteld door gemeenschappelijke vrienden. Ze zochten steeds meer contact met elkaar en begonnen uiteindelijk te daten. “Ik had van begin af aan in de gaten dat hij op me viel. Het valt op als iemand die op mannen valt zich voordoet als hetero”, aldus de man in The Sun. “Hij is heel mannelijk, maar wel biseksueel en daar worstelt hij mee. Het is alsof hij iets heel beschamend met zich meedraagt. En dat kan niet meer in 2018.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Photo News

De twee spraken steeds vaker af en het werd steeds intiemer. “Maar ik moest beloven dat ik het aan niemand zou verklappen. Ik stond er niet dat hij een bekende voetballer was. Ik zag gewoon de persoon en vond hem aantrekkelijk om dat hij sportief is en zich goed verzorgt.” Maar voor de speler lag de situatie helemaal anders. “Mensen denken dat we gewoon vrienden zijn, en dat zijn we ook. Maar hij moet een enorm geheim met zich meezeulen. Het is een emotionele kwelling als je constant moet liegen tegen mensen en je anders moet voordoen dan je bent.”

Ploegmaats op de hoogte

Gek genoeg is het niet de reactie van medespelers die de voetballer zorgen baart. “De meeste van zijn ploegmaats en vrienden in de Premier League weten dat hij ook op mannen valt. Zij steunen hem daarin. De spelers zijn niet het probleem, hij is vooral bang van de reacties van de fans. Hij moet er niet aan denken dat ze spottende gezangen aanheffen in het stadion. De Premier League is een vreemde omgeving om homo of bi te zijn. Het is een moderne instelling, maar ze strookt niet helemaal met de huidige maatschappij. Op straat kijkt niemand nog vreemd op wanneer twee mannen of vrouwen hand in hand lopen, maar in de voetbalwereld kan je carrière gewoon geruïneerd worden.” De minnaar houdt zich er dan ook om de naam van de speler in kwestie geheim te houden. The Sun claimt de identiteit wel te weten, maar zwijgt eveneens.

(lees verder onder de foto)

Foto: Photo News

De relatie van de twee liep dus niet op rolletjes en dat eiste zijn tol. In 2015 begon de voetbalster plots een relatie met een vrouw, met wie hij ondertussen een kind heeft. Hij verbrak de affaire met de modemedewerker, maar ze vonden elkaar een jaar later opnieuw. “Het was echter niet meer hetzelfde. De laatste keer dat we seks hadden was in november vorig jaar. Hij belde me vorige maand nog negen keer, maar waarschijnlijk enkel voor de seks. Hij probeert vooral gelukkig te zijn met zijn vrouw. Dat lijkt hem te lukken.” De man denkt niet dat zijn voormalige partner ooit uit de kast zal komen als biseksueel. “Het feit dat er geen enkele speler in de Premier League durft uitkomen voor zijn geaardheid, toont dat we daar nog ver vanaf zijn. Het is eigenlijk een regelrechte schande dat biseksuele en homoseksuele voetballers zich niet durven uiten in het voetbal.”

Eén weekend per jaar organiseert de Premier League de ‘Rainbow Laces’-campagne, een initiatief tegen homofobie in de sport.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News