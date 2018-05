Vader gaat compleet door het lint omdat dochter (17) de afwas niet wil doen, en schiet haar twee honden dood

Een vader is deze week door het lint gegaan omdat zijn zeventienjarige dochter de afwas niet wilde doen. Als straf schoot hij haar twee honden dood. Dat heeft de politie van de Amerikaanse staat Oklahoma gemeld.

Volgens het zeventienjarige meisje was haar vader Jeffrey Don Edwards (35) eerder deze week boos op haar geworden omdat ze het huis niet had schoongemaakt en de afwas niet had gedaan. Uit woede begon hij zelfs met borden en glazen te gooien, zo blijkt uit het politieverslag.

“Hij was razend op de kinderen”, zegt zijn ex-vrouw Danielle DePee. “Hij begon te schreeuwen en te schelden op hen. Op een gegeven moment riep hij zelfs dat ze zijn huis uit moesten.”

Honden doodgeschoten

De tiener belde vervolgens haar moeder op om haar te komen halen. Maar toen ze later weer thuiskwam, vond ze overal bloed en merkte ze dat haar honden nergens te bespeuren waren.

Volgens een oom van het meisje was vader Jeffrey de schuldige. Hij zou de honden doodgeschoten hebben om zijn dochter een lesje te leren. Naar eigen zeggen had hij alles zien gebeuren.

“De kinderen zijn er echt kapot van”, zegt Danielle. “Ze zijn geschrokken dat hun vader hen op zo’n manier pijn wou doen. Ze hadden nooit gedacht dat hij tot zoiets in staat zou zijn.”

“Een leugen”

Nu willen de kinderen niets meer te maken hebben met hun vader. Zij vinden dat hij een heel strenge straf verdient. De man zelf ontkent echter alle beschuldigingen.

“Alles wat er gezegd wordt, is een leugen”, zei de 35-jarige man aan Associated Press. Hij zegt zelf dat hij op zijn werk was op het moment van de feiten.

Onderzoekers hebben intussen de dode honden gevonden in een bebost gebied in de buurt van het huis. Het incident wordt verder onderzocht.