Ibrahimovic schittert in hilarische commercial: “Geen WK zonder Zlatan: ik kwalificeer me in mijn eentje”

Zlatan Ibrahimovic zal er niet bij zijn op het WK. De spits zwaaide in 2016 al af bij de nationale ploeg van Zweden. Na de kwalificatie voor het WK - in de barrages tegen Italië - gaf Zlatan echter aan op het WK te willen meespelen. “Als ik wil, ga ik naar het WK. Niemand kan mij tegenhouden”, klonk het. Bondscoach Janne Andersson kon die uitspraken maar matig appreciëren en niet veel later communiceerde de Zweedse bond officieel dat Zlatan er niet bij zal zijn. Bij VISA, één van de vele sponsors van het WK, speelden ze daar perfect op in met hun nieuwe reclame. De Zweedse aanvaller vertelt daarin met een uitgestreken gezicht dat hij zich op zijn eentje zal kwalificeren. “Regels zijn voor gewone spelers, ik ben Zlatan.”