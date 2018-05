Jef Vermassen: “Dit is het juiste spoor, die man gaat dat toch niet uit zijn mouw schudden?”

Dat een nieuwe kroongetuige Michel Libert noemt als Reus van de Bende van Nijvel, wordt op gejuich onthaald bij strafpleiter Jef Vermassen. “Ik denk echt dat dit het juiste spoor is”, zegt hij aan onze redactie.

De zaak rond de Bende van Nijvel ligt strafpleiter Jef Vermassen na aan het hart. Hij komt op voor David Van de Steen, die bij het bloedbad in de Delhaize in Aalst zijn zus en ouders verloor. De advocaat gaf de voorbije maanden al te kennen dat hij veel tips krijgt over de zaak en is tevreden dat Michel Libert opnieuw aan de Bende gelinkt wordt.

“Het is niet de eerste keer dat zijn naam valt”, aldus Vermassen. “Daarom denk ik dat we op het juiste spoor zitten. Wij hebben ook informatie gekregen van mensen die in zijn richting wezen en zijn naam duikt als jarenlang op in het dossier. En dan nu die nieuwe getuigenis. Ik ben overtuigd.”

De nieuwe kroongetuige die Libert noemt als Reus van de Bende, is een gewezen militair die samen met hem in de extreemrechtse privémilitie Westland New Postzat. “Die man was zelf lid. Hij gaat dat toch niet uit zijn mouw schudden? Dan brengt hij zichzelf in een niet al te goede positie. Daarom denk ik echt dat het zijn baas kan zijn. En dat Westland New Post ermee te maken heeft, is ook hoogstwaarschijnlijk.”

Libert werd in het verleden al verhoord en weer vrijgelaten, maar dat betekent volgens Vermassen niets. “Iemand verhoren en iemand echt aan de tand voelen zijn twee verschillende zaken. De speurders zitten goed en moeten nu verder.”