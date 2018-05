Tweeling van vijf maanden oud sterft in snikhete auto

Een tweeling van vijf maanden oud is donderdag gestorven in Chesterfield County in de Amerikaanse staat Virginia. Hun ouders hadden hen achtergelaten op de achterbank van een snikhete auto. Dat hebben lokale instanties gemeld.

De hulpdiensten kwamen donderdag om 14.30 uur lokale tijd ter plaatse na een noodoproep. De vader had hen opgebeld nadat hij gemerkt had dat hij zijn pasgeboren tweeling eerder die dag vergeten was op de achterbank van de wagen. Toen hij hen vond, zaten ze bewegingloos in hun kinderzitjes.

De twee kinderen, een jongen en een meisje, werden meteen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Maar enkele uren later werden ze daar doodverklaard door de spoedarts. Ze hadden te lang in de snikhete wagen gezeten.

“Het is een tragedie”

Er is intussen een onderzoek gestart naar het incident. Maar volgens politiecommissaris Frank Carpenter werden de baby’s niet met opzet achtergelaten in de wagen. “Wij geloven dat het een ongeluk was”, zegt hij.

Volgens de buren waren de kersverse ouders pas een jaar geleden naar de buurt verhuisd, en hadden ze moeite om al hun werk te combineren.

“Ze gaan werken, ze komen thuis om voor hun kinderen te zorgen, ze veroorzaken nooit problemen… Het zijn fantastische mensen”, klinkt het. “Dit was zeker niet met opzet. Het is een vreselijke tragedie.”