Meunier legt het (eindelijk) bij met ultra’s PSG na “halve” excuses: “Zaak definitief achter ons laten”

Met één onzorgvuldige like kwam Thomas Meunier in het oog van de storm terecht. Hij vond op Twitter een post leuk van de Ultra’s van Marseille. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de harde kern van PSG, die de rechtsachter meteen op de korrel namen. Eerder plaatste Meunier al een oproep tot wederzijds respect, dat er niet getwijfeld moest worden aan zijn clubliefde. Nu hebben beide partijen een nieuwe stap gezet in het verzoeningsproces.

“Fout toegegeven, half geëxcuseerd richting de ultras en alle Parijse fans. We classificeren deze zaak definitief en we blijven hand in hand gaan voor het beste van PSG.” Met deze boodschap en een foto met twee afgevaardigden van de Parijse fans op zijn sociale media hoopt Meunier een punt te zetten achter een periode vol heisa. Die ontstond nadat Meunier op Twitter een post leuk vond over de harde kern van Marseille.

De Rode Duivel gaf eerder aan niet in te zien waarom hij fout was. “Het feit dat ik hou van zaken die elders in Frankrijk gebeuren, betekent absoluut niet dat mijn liefde en respect voor de blauw-rode clubkleuren in vraag moet worden gesteld”, klonk het op de sociale media. Veel haalde dat niet uit, Meunier kreeg de eerstvolgende wedstrijd een fluitconcert over zich heen. Nu lijken de plooien gladgestreken.

