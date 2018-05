Arbeiders zwaar toegetakeld door illegalen die wilden inbreken in vrachtwagen

Blankenberge - Twee Poolse twintigers zijn in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt nadat ze neergestoken werden door drie mannen, vermoedelijk transitmigranten. Een van hen liep erg zware verwondingen op aan zijn hoofd.

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag waren twee Poolse arbeiders, die in de haven van Zeebrugge werken maar op uitstap waren in Blankenberge, rond 4 uur richting de kustgemeente aan het wandelen. Toen ze plots drie vermoedelijke transitmigranten pogingen zagen doen om in te breken in een vrachtwagen op de A. Ruzettelaan, spraken ze hen aan.

De drie liepen meteen weg naar de andere kant van de vrachtwagen. Toen de twee Polen hun wandeling naar Blankenberge verderzetten, liep het helemaal fout. Eerst werden ze met stenen bekogeld, maar daarna doken de drie daders weer op met messen. Ze dienden de slachtoffers meerdere steken toe, in het gezicht en op hun lichaam.

Een van de twee Polen raakte lichtgewond en mocht het ziekenhuis donderdag al verlaten, met de tweede man is het veel minder goed gesteld. De mannen dienden hem meerdere messteken in zijn gezicht toe, waardoor hij er voor de helft verlamd is.

De politie van Blankenberge roept iedereen op om niet zelf op te treden wanneer ze migranten zien die zich toegang proberen te verschaffen tot een vrachtwagen. “Ze gaan steeds driester tewerk”, klinkt het, “dus bel beter de politie dan zelf in te grijpen.”