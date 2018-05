Hotelprijzen in Kiev tot honderd keer duurder door finale Champions League

Tal van supporters van de voetbalclubs Real Madrid en Liverpool vrezen dat het na de wedstrijd tussen beide teams in de finale van de Champions League een haast onmogelijke opdracht wordt om in Kiev te overnachten. De hotelprijzen in de Oekraïense hoofdstad zijn naar aanleiding van het evenement de hoogte in geschoten, waardoor er voor een kamer soms tot honderd keer meer moet betaald worden dan normaal het geval is.

Het treffen tussen de Europese topteams Liverpool en Real Madrid vindt op 26 mei plaats in het stadion Olimpiejsky in Kiev. De vele supporters van de beide clubs willen daarom naar de Oekraïense hoofdstad afzakken, maar die grote vraag drijft de prijs van de hotels tot absurde hoogtes.

Ter illustratie: wie via een boekingssite een bescheiden tweepersoonskamer in het hotel Harmony on Andreew Descent wil boeken, zou voor een overnachting op maandag 14 mei 35 euro betalen. Op zaterdag 26 mei moet je voor dezelfde kamer maar liefst 3.516 euro neertellen. Kleine bonus: voor nauwelijks 2 euro extra krijg je er ook nog eens een ontbijt bij.

Ook voetballiefhebbers die al ruim op voorhand een kamer hadden vastgelegd, kunnen met forse tegenslagen geconfronteerd worden. Sommige boekingen worden zonder enige uitleg geannuleerd, waardoor er plots een nieuwe en duurdere plaats moet gevonden worden om te overnachten.

Supportersclubs van het Engelse Liverpool geven op Facebook alvast de raad om ergens ander te overnachten. Een van de opties is de Poolse stad Wroclaw, op zowat twaalf uren rijden van Kiev.

Zelfs de Europese voetbalbond UEFA raadt impliciet aan om niet in Kiev te overnachten. “We verwachten dat de beste optie voor reizende fans zal zijn vluchten te nemen die dezelfde dag aankomen en vertrekken” in Kiev, zo luidt het in een reactie.