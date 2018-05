Filmlegende Jean-Luc Godard geeft persconferentie via smartphone en komt met verrassing

De legendarische filmmaker Jean-Luc Godard heeft zaterdag tot verrassing van velen een persconferentie (via FaceTime) gegeven in Cannes. Op het festival loopt de jongste film van de 87-jarige medebedenker van de Nouvelle Vague, “Le Livre d’image”, in het competitieluik. De naar verluidt weer erg experimentele prent - een caleidoscoop van beelden en filmfragmenten, becommentarieerd door Godard zelf - ging vrijdag in première. Gevraagd of dat ook zijn laatste film is, antwoordde de Frans-Zwitserse regisseur dat hij, “als ik nog kan”, zal blijven filmen. “Dat hangt niet van mij af, maar van mijn benen, mijn armen vooral en ook een beetje van mijn ogen”, luidde het laconiek.